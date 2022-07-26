ضبط ومصادرة 22 شيشة وتحرير 16 محضر إشغالات فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

شنت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط حملة مفاجئة على المقاهي والكافيتريات بنطاق الحي فضلا عن رفع الاشغالات من الشوارع وتم ضبط ومصادرة أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

من جانبه قال محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم شن حملة مكبرة بمشاركة الشاذلي محمد نائب رئيس الحي وفريق قسمي الاشغالات والمرافق استهدفت منطقة الأربعين بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر مرافق وتم رفع الاشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة على المواطنين كما تم أيضا ضبط مصادرة عدد 22 شيشة بما يخالف تعليمات رئاسة مجلس الوزراء من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة مؤكدًا على استمرار شن الحملات التفتيشية الدورية لمتابعة الالتزام بالاجراءات الوقائية للحفاظ علي سلامة المواطنين ولن يكون هناك تهاون حيال المخالفين وفقًا للقانون.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مشددا على رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل بكل حزم مع المخالفين لقرارات والاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة والتي من بينها منع تقديم الشيشة في ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم بها الدولة موجهًا بتكثيف حملات رفع الاشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية بلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.