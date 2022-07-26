اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:33 ص
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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بمطعم شهير بالزقازيق فى الشرقية .. صور

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:08 ص
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بمطعم شهير بالزقازيق فى الشرقية .. صور المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل أحد المطاعم الشهيرة خلال حملات رقابية مفاجئة بنطاق مدينة الزقازيق، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين الزقازيق بحملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق برئاسة عبد الله نجم وبالإشتراك مع جهاز حمايه المستهلك فرع الشرقيه أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 8831 لعام 2022 جنح قسم شرطه ثاني الزقازيق حيال مسئول أحد المطاعم الكبرى بمدينة الزقازيق وذلك لاستخدام لحم مفروم غير مدون عليه أي بيانات وغير مقبول أو مستساغ الرائحة والشكل وتم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو جرام لحم مفروم، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
 
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جانب من الحملة
 
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المضبوطات

 


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