ضبط صاحب ورشة حدادة يرتدى ملابس حريمى لمقابلة سيدة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن أهالى منطقة كفر الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من ضبط صاحب ورشة حدادة، ومقيم محافظة القاهرة، أثناء ارتداءه ملابس حريمي ونقاب، وذلك أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بشوارع القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بضبط صاحب ورشة حدادة ومقيم محافظة القاهرة، أثناء استقلاله مركبة توك توك، وسيره بشوارع قرية كفر الشوبك دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين تمكن الأهالي من ضبط "م ع أ"، 50 سنة، صاحب ورشة حدادة، ومقيم محافظة القاهرة، حال ارتداءه ملابس حريمي ونقاب، واستقلاله مركبة توك توك بشوارع القرية، وبمواجهته أقر بتعرفه على إحدى السيدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بذات القرية، واتفق معها على ارتداء ملابس حريمي لمقابلتها بمسكنها.

وأوضح عدد من الأهالي بالقرية، أن هذه هى المرة الأولى لنزول المتهم للقرية، وأن أحد الأشخاص تشكك فيه من خلال نبرة صوته وكذلك عدم قدرته على السير بتلك الملابس، وعند مواجهة المتهم أقر أن الاتفاق بينه وبين تلك السيدة لعدم إثارة الشكوك والشبهات حولها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم.