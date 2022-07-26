اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالاستعراض بتوك توك في الإسكندرية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:54 م
ضبط المتهمين بالاستعراض بتوك توك في الإسكندرية ضبط توك توك - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول شكوى على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعومة بصور تضمنت إدعاء صاحب الحساب المشار إليه بقيام بعض الأشخاص مستقلين مركبة "توك توك" بحركات استعراضية حال سيرهم بطريق المحمودية بالإسكندرية معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط قائد مركبة "التوك توك" المشار إليها ومرافقيه (شخصين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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