صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.762 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 9350 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11493 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة.