صحة ببورسعيد: استمرار جهود الفرق الطبية لمتابعة الحجاج المصريين

بورسعيد - محمد عزام

قامت الفرق الطبية بادارات الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية فى محافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور ماهر شوقي والدكتورة رندة عدس، بعمل زيارات ميدانية واتصالات هاتفية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع الحجاج العائدين من الأراضي الحجازية، بعد أداء مناسك فريضة الحج للعام الهجري، وذلك لترصد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

وأكدت فرق الطب الوقائي علي الحجاج العائدين من السفر بالإلتزام بالعزل المنزلي لمدة 5 أيام من تاريخ الوصول، بالإضافة إلي التشديد على ارتداء الواقيات الشخصية كالكمامات في جميع الأوقات، وخاصة في حالة التعامل مع الآخرين كإجراءات احترازية، كما تم تقديم التوعية الصحية لهم، وتوضيح الأعراض المحتمل ظهورها بعد عودتهم من الخارج، وكيفية التواصل مع الفريق الطبي المختص في حال ظهور أي عرض، وعدم التردد في طلب الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، أن متابعة الحجاج من خلال الزيارات المنزلية والإتصالات الهاتفية ستتم لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول من السفر، عن طريق الفرق الطبية المدربة، وذلك لإحكام أعمال الترصد للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19، والعمل على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم من فحوصات معملية وعلاج دوائي، حسب البروتوكولات المحدثة لوزارة الصحة، مهنئاً إياهم بأداء الفريضة والعودة سالمين لوطنهم، ومناشدا إياهم بالإلتزام بالعزل المنزلي لمدة 5 أيام بعد الوصول للأراضي المصرية، وعدم الإختلاط بالزائرين إلا بعد انتهاء المده المحددة للعزل، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.