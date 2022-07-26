شاطئ ذوى الهمم بالإسكندرية يستقبل زواره.. ممر خرسانى لعبور الكراسى المتحركة وحواجز بلاستيكية لتأمين المكفوفين.. أحمد جمال: توفر الأمان فى السباحة.. شيماء عادل احتفلت بتخرجها على الشاطئ.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

يعد شاطئ ذوى الهمم بالإسكندرية، أول شاطئ من نوعة وتجربة ناجحة ورائدة فى استقبال ذوى الهمم، حيث يحتوى الشاطئ على ممر خرسانى لمرور الكراسى المتحركة، وأضيف إليه مؤخرا مكان مخصص للمكفوفين محاطا بحواجز بلاستيكية لتقديم أعلى درجات الأمان للمكفوفين .

ويستقبل شاطئ المندرة المجانى لذوى الهمم أعدادا كبيرة من المكفوفين القادمين من مختلف محافظات مصر لقضاء يوم مصيفى سعيد على شواطئ الإسكندرية.

ورصدت كاميرا اليوم السابع فرحة الأطفال بالبحر، ويقول أحمد جمال الجنزورى، أحد المكفوفين من محافظة المنوفية، أنه سعيد جدا بنزول البحر بالإسكندرية، مبينا أنه استمتع كثيرا بالعوم فى البحر بأمان، مشيدا بفكرة تخصيص شاطئ للمكفوفين لأول مرة فى مصر، حيث استطاع العوم بأمان، ويتمتع أحمد جمال بصوت جميل، وغنى الأناشيد الدينية وسط فرحة الزائرين للشاطئ و زغاريد والدته فرحا بالشاطئ .

وقالت شيماء عادل حسن، خريجة كلية الدراسات الإسلامية من محافظة الشرقية، شعبة أصول الدين، أنها سعيدة بقضاء يوم على شاطئ الإسكندرية، والتى جاءت اليوم ترتدى ملابس تخرجها لتحتفل بهذه المناسبة مع شقيقتها ووالدتها على شاطئ البحر، وتلتقط الصور التذكارية بملابس التخرج على البحر ،و قالت أنها كانت تخشى نزول البحر قبل ذلك ولكن مع وجود حواجز إستطاعت نزول البحر لأول مرة.

ويقول محمد نصر أبو العزم، طالب بمدرسة النعر للمكفوفين فى الصف الثالث الثانوى، إن الحبال وفرت عنصر الأمان للمكفوفين، و أكد على سعادته فى قضاء يوم فى بحر الإسكندرية، وقام بإلقاء شعر عن المكفوفين وسط فرحة الحاضرين و ووالدته التى جاءت ترافقه، مؤكدة على سعادتها بالشاطئ و فرحة إبنها بالبحر.

وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هذا الموسم الصيفى، أول شاطىء للمكفوفين على مستوى الجمهورية، بعد تخصيص مساحه له بشاطىء ذوى الهمم بالمندرة، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم.

وأوضح المحافظ أن الشاطئ يعد أول شاطئ مخصص للمكفوفين على مستوى الجمهورية، يأتى استكمالا للجهود التى تبذلها محافظة الإسكندرية من أجل توفير أفضل الخدمات لذوى الهمم تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعى وخلق حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أنه فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية، فإن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوى الهمم، فى جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تجهيز ممر ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين أيضا، حيث تم تجهيز الممر بألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واستمتاعهم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسى المتحركة لذوى الهمم.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، إن الإدارة حريصة على إرضاء المصطافين، وإنشاء ممر وتوفير كراسى متحركة لمساعدة ذوى الهمم، جاء بالجهود الذاتية وبتشجيع من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتنفيذ تلك الفكرة الرائعة لخدمة ذوى الهمم لأول مرة وأكد أنه تم تطوير الممر ليتسع إلى فردين وجارى التطوير والتوسع ليستوعب أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة .

وأضاف "جمال رشاد" أن الشاطئ به منطقة مخصصة بالكامل لذوى الهمم، حيث تم توفير 2 كرسى متحرك، واحد مخصص للتنقل على الشاطئ، والآخر لدخول دورات المياه، وتخصيص منطقة لذوى الهمم بها شماسى ومقاعد مريحة وشازلزنج للبحر، بالإضافة إلى الممر خرسانى يصل إلى البحر مباشرة.







































