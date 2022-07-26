سكان "أرض عوضين" بالقليوبية يناشدون لإدراجهم ضمن "حياة كريمة".. والمحافظ يرد

أمنية فايد- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسلت القارئة سمر سمير فتحي، والمقيمة بمحافظة القليوبية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص إدخال منطقة عوضين داخل قرية صحا نوب بشبين القناطر ضمن مشروع "حياة كريمة" نظرا لحاجة المنطقة الكثير من الخدمات المهمة من توصيل الصرف الصحى والغاز.



ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه بخصوص شمول أرض عوضين بطحا نوب برنامج "حياة كريمة"، فإن منطقة أرض عوضين جزء من قرية طحانوب وحياة كريمة شملت القرية باكملها، والقرى التابعة لها وأما المشكلة الوحيدة التى تواجه تلك المنطقة هى عدم توافر قطعة أرض لبناء محطة صرف عليها، وتم العرض على وجود قطعة أرض على مساحة 100 متر أمام كوبرى الوكيل بطحانوب لخدمة أرض عوضين أملاك رى، وتم الرفض من قبل الرى، وتم طرح الأمر على أهالى المنطقة للتبرع بقطعة أرض لإنشاء المحطة عليها ولكن لم يتم توافر أرض حتى الآن.



وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".