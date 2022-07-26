اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:22 م
سقوط عاطل بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وحيازة سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، من ضبط "بسام ع ع"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 5 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

شبرا الخيمة

الحشيش

سلاح أبيض

مطواة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة