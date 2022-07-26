سقوط عاطل بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وحيازة سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، من ضبط "بسام ع ع"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 5 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.