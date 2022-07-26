سقط ومعه حفيده.. الإنقاذ النهرى يستخرج جثة مسن.. وجار البحث عن آخر بالدقهلية

فريق المحافظات

تمكنت منذ قليل قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من إستخراج جثمان مسن يبلغ من العمر 70 عاما، وذلك بعد سقوطه وحفيده داخل مياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة _المطرية بالدقهلية أمام مدينة منية النصر.



وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان المسن فور وصولها للمكان محل الواقعة بمركز منية النصر بالدقهلية.



ودفعت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية بقواتها للبحث عن مسن وحفيدة سقطا في مياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة _المطرية. امام مدينة منيه النصر بالدقهلية.



وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بسقوط مسن يبلغ من العمر 70 عاما، وحفيده 8 سنوات داخل مياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة _المطرية وتحديدا امام مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية.



وعلي الفوروصلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر للمكان محل الواقعه كما وصلت قوة من الإنقاذ النهري بقيادة الرائد أحمد صبري و7 من معاونية من الانقاذ النهري وجاري البحث عن الضحايا داخل المياه.