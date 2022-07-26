سفير الهند بالقاهرة: حجم التبادل التجارى مع مصر وصل العام الماضى إلى رقم قياسى

كتبت: هناء أبو العز

أعرب السفير الهندى بمصر "أجيت جوبتيه" عن سعادته بعودة الأنشطة التجارية مرة أخرى بعد أزمة جائحة كورونا التي كانت بمثابة حجر عثرة أمام التجارة حول العالم، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل خلال العام المالى الماضى 2021-2022، رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها 75% عن العام المالى 2020-2021، كما أن صادرات مصر إلى الهند قد زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً، وشهد هذا العام خلال شهرى أبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% من إجمالى التجارة المتبادلة، وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التى حققناها خلال العام المالى 2021-2022، ونحن بحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات حيث أننى أعتقد أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.

وكشف أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي في دورته الخامسة والمنعقد بعد توقف منذ 2016 عن تطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية فى مصر تبلغ حوالى 700 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

حضر الاجتماع الدكتور أسر سلامة نائب رئيس مجلس رجال الأعمال المصرى الهندى والسيد جايا رامان، رئيس مجلس إدارة شركة سانمار الهندية وسفير الهند بالقاهرة ويحيي الواثق بالله وكيل أول التمثيل التجارى وزارة التجارة والصناعة، وحضره كذلك من الجانب الهندي د. ساركار ريدى، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وفضلاً عن النمو فى حجم التجارة، قال السفير الهندى إنه من المشجع أن نرى مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند فى المنطقة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، ما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية.