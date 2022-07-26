كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-7-2022، مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 59.18 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.69 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.46 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: