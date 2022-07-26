رفع 55 طن قمامة وأتربة من شوارع مدينة أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال النظافة العامة بنطاق قرية أبو الريش، واستهدفت رفع 55 طنا من القمامة والتراكمات بإشراف ومتابعة رئيس القرية.

كما تم تغيير إحدى كابلات الكهرباء بطريق كورنيش النيل الجديد بواسطة قسم الكهرباء والوحدة المحلية لقرية أبو الريش، وتم كذلك تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بمطلع المرور وسور الإذاعة والشيخ هارون بنطاق حى جنوب.

وتم تنفيذ حملة على المحلات التجارية والمخازن المختلفة الخاصة بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، أسفرت عن إغلاق سوبر ماركت بنطاق منطقة الرضوانية، وكذا مخزن تابع لإحدى الشركات بجوار مسجد الفاروق وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط.

وفى بيان صحفى أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف أعمال إزالة التعديات والإشغالات والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بجانب تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى.