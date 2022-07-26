رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم صاحب الرقم القياسى فى تلاوة القرآن الكريم كاملا دون خطأ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، محمد عبد الرحمن، الحاصل على بكالوريوس الصيدلة والذي سجل، رقماً قياسياً في تلاوة القرآن الكريم كاملاً، دون خطأ واحد، في مسابقة محلية شارك فيها عشرات من حفظة القرآن الكريم في مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري .

وقدم رئيس جامعة كفرالشيخ التهنئة محمد عبد الرحمن، الحاصل على بكالوريوس الصيدلة ولأسرته، مؤكداً أهمية دعم الطلاب في المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، مؤكدا على أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة للمبدعين والنوابغ فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

ووجه محمد عبد الرحمن الشكر إلى الدكتور رئيس الجامعة، على استقباله وأسرته في مكتبه وتكريمه، مؤكداً أنه نشأ في أسرة تحفظ القرآن الكريم كاملاً، وتمكن من حفظه على يد عدد من المحفّظين في قريته، وهو في التاسعة من عمره، قبل أن يتعلم فنون التجويد بالقراءات السبع، مشيراً إلى أنه دأب على مراجعة ما يحفظه يومياً، بمعدل جزء في اليوم، قبل أن يرفع عدد مرات المراجعة إلى خمسة أجزاء في اليوم الواحد قبل خوضه المسابقة.



تكريم الطالب وأسرته



جانب من تكريم رئيس الجامعة