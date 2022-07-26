رئيس جامعة كفر الشيخ: استمرار إطلاق القوافل الشاملة ضمن مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس جامعة جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.

واستهل رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرازق دسوقي، أعمال المجلس بتوجيه الشكر والتقدير إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها، ودعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وهذا ما أظهرته نتائج تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2022 للتخصصات الأكاديمية للجامعات على مستوى العالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يوجه تحية وتقدير لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وكل أعضاء هيئة التدريس ، مؤكدًا أن يشيد بالتعاون بين المحافظة والجامعة في شتى المجالات، لخدمة أهالي المحافظة.

وعبر دسوقي عن سعادته بالتعاون الكبير بين المحافظة والجامعة، موجها الشكر لمحافظ كفرالشيخ على التهنئة، كما عبر عن سعادته بهذا التميز والذي يعد إنجازًا كبيرًا للجامعة ، ما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وأكد مجلس جامعة كفرالشيخ استمرار إطلاق القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً في اطار المسؤولية المجتمعية للجامعة.