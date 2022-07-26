رئيس جامعة طنطا يستقبل سفير دولة باكستان بالقاهرة

استقبل الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، السفير ساجد بلال "سفير دولة باكستان فى القاهرة، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، ومستشار الاتصال السياسى للجامعة، والدكتور محمود شكل "مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ورافق السفير الباكستاني خلال الزيارة السيد محمد فيصل الياس الملحق الإعلامى لسفارة دولة باكستان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمى وخاصة فى مجال اللغات الشرقية "الأوردية " بين جامعة طنطا والجامعات الباكستانية، تأتى الزيارة في إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي ومرور خمسون عاما على تأسيسها.

ورحب الدكتور محمود زكى فى بداية اللقاء بالسفير ساجد بلال فى جامعة طنطا، وأشاد بعمق العلاقة التى تربط بين مصر وباكستان، واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء كليات الجامعة والبرامج المميزة والخدمات التى تقدمها للطلاب الوافدين، مشيرا إلى وجود مركزين للتطوير المهنى بهدف دعم الإبتكار والإبداع لدى الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجامعات بالتعاون في المجالات البحثية والعلمية وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية المصنفة عالميا تحظى بأولوية قصوى فى خطة الجامعة الاستراتيجية في مجالات البحث العلمي وتحسين البيئة التعليمية ومخرجاتها ، مشيرا إلى أهمية الزيارة فى التنسيق لإيفاد الطلاب الباكستانيين للدراسة بجامعة طنطا، وإقامة روابط ثقافية وتعليمية بين الجامعة كمؤسسة تعليمية مصرية عريقة والمؤسسات التعليمية بدولة باكستان، مشددا أن التعاون في المجالات البحثية يمثل رافدا رئيسيا في دعم أنشطة الجامعة الابتكارية والإبداعية، وأن التنوع الثقافي يخلق نوعا من التفرد المؤسسي في الإنتاج العلمي وخدمة المجالات التطبيقية.

ومن جانبه أعرب السفير الباكستاني بالقاهرة عن سعادته بزيارة جامعة طنطا مشيدا بإمتلاك الجامعة إمكانيات تكنولوجية ومعامل متطورة وكوادر علمية متميزة تتيح لها دعم الجوانب البحثية والتطبيقية للبرامج الأكاديمية بمختلف الكليات، مشيرا إلى أن جامعة طنطا واحدة من 6 جامعات مصرية تقوم بتدريس اللغة الأوردية مما يفتح المجال لتبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجامعات الباكستانية وجامعة طنطا.

وفي نهاية الزيارة أهدى السفير الباكستاني عدد من نسخ كتب اللغة الأوردية لرئيس الجامعة، وأعرب د. محمود زكي عن امتنانه وتقديره للإهداء والزيارة.