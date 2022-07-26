رئيس جامعة دمياط يفتتح مركز التميز البحثى لتطوير علوم الزراعة

دمياط - فريق المحافظات

افتتح اليوم الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية، التابع لكلية الزراعة وذلك برفقة الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أنه ياتى مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" أحد المراكز الجامعية حديثة النشأة بالجامعة التي تخدم العديد من كليات الجامعات وكذلك المجتمع المدني بمختلف طوائفه، لافتا إلي أنه يعتبر إنشاء مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" بكلية الزراعة إحدى استجابات الجامعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال لقائه برؤساء الجامعات نهاية العالم الماضي لدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة، وكذلك إتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات للمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ويضم المركز العديد من الوحدات منها

1. وحدة الميكروسكوب الوإلكتروني النافذ

2. وحدة التحليل الطيفي والكرومانوجرافي

3. وحدة البيولوجيا الجزيئية

4. وحدة التقنية الحيوية الزراعية

5. المعمل المركزي

6. وحدة هندسة النظم الزراعية والحيوية

واضاف رئيس جامعة دمياط، أن المركز يهدف إلي "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة"، مشيرا إلي أنه يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة في مجال النشر العلمي.