رئيس جامعة بنى سويف: 286 طالباً تقدموا لإجراء اختبارات القدرات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إجراء 286 طالباً وطالبة بالثانوية العامة اختبار القدرات حيث أدى اختبارات كلية التربية الرياضية 75 طالباً وطالبة، و112 بكلية الإعلام، و 60 بكلية الفنون التطبيقية، و39 بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي والتي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها والتي بدأت يوم 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.