اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: 286 طالباً تقدموا لإجراء اختبارات القدرات

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:04 م
رئيس جامعة بنى سويف: 286 طالباً تقدموا لإجراء اختبارات القدرات اختبار القدرات
بني سويف - هاني فتحي

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إجراء 286 طالباً وطالبة بالثانوية العامة اختبار القدرات حيث أدى اختبارات كلية التربية الرياضية 75 طالباً وطالبة، و112 بكلية الإعلام، و 60 بكلية الفنون التطبيقية، و39 بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي والتي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها والتي بدأت يوم 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
 
واطمأن الدكتور منصور من عمداء كليات الإعلام، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي، على تجهيز القاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، موجهاً بضرورة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات، مع الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم.
 
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اختبار القدرات

 


جامعة بنى سويف

اختبارات القدرات

اختبار القدرات

طلاب الثانوية العامة

موقع التنسيق



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