اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:36 م
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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى التمريض وكلية التربية النوعية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:03 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى التمريض وكلية التربية النوعية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة المجموع التراكمى لدور مايو 2022  لكلية التمريض بنسبة نجاح 97.5%.

 

وأعلنت الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على امتياز بلغ 91، وحصل 314 على جيد جدا، بينما حصل 62 على جيد.

 

كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس التربية النوعية دور مايو للعام الجامعى 2021/ 2022 بنسبة نجاح 94%.

 

وأعلن الدكتور محمد زيدان عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم الاقتصاد المنزلى بلغت 93.28%، التربية الفنية 94.65%، التربية الموسيقية 97.20%، الإعلام التربوى الصحافة والإذاعة المدرسية بلغت 98.24%، الإعلام التربوى والمسرح المدرسى 82.63%، أما قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بلغت نسبة النجاح96.33%.


جامعة المنوفية

كلية التربية النوعية

كلية التمريض

نتيجة بكالوريوس التربية النوعية

نتيجة المجموع التراكمى



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