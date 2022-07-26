رئيس جامعة المنوفية يطالب سرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس جامعة المنوفية لشهر يوليو 2022، بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، وتابع مبارك خلال الجلسة سير الاستعدادات لاختبارات القدرات بكليات التربية النوعية والإعلام والتربية الرياضية مؤكدا على أهمية المتابعة لتأدية الطلاب المتقدمين للاختبارات فى جو ملائم ومتابعة عميد كل كلية وأعضاء هيئة التدريس للجان.

كما أكد مبارك على سرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى، موجها الشكر للكليات التى أنهت إعلان النتائج.

ووجه الشكر لمركز تعليم الكبار بالجامعة علي مجهوداته في محو أمية (20281) شخص خلال عام 2021/ 2022، وتأتي هذه المجهودات في إطار توجهات الدولة المصرية وتنفيذا لخطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأحاط مبارك الأعضاء بأهم فعاليات وأنشطة شهر يوليو منها المشاركة في فعاليات افتتاح فخامة رئيس الجمهورية لعدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وانعقاد لجنة اختيار عميد كل من كليات التربية والتربية الرياضية والعلوم والزراعة.

وزار رئيس جامعة المنوفية موقع الجامعة الأهلية بطوخ طنبشا لمتابعة نسبة إنجاز أعمال منشآت الجامعة والتي تضم مبنى الإدارة، مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، ومبنى المعامل, والتأكيد علي سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة والموقع العام لاتخاذ قرار موعد بدء الدراسة بالجامعة الأهلية.

وتفقد التجديدات التي تمت بمستشفى الطلبة بالإدارة العامة للشئون الطبية وتفقد العمل بالعيادات الخارجية التي تم افتتاحها للجمهور الخارجي بأسعار رمزية تخفيفا على كاهل المواطن بالمحافظة, كما تم تفقد سير العمل ومتابعة التجديدات التي تتم بالجناح الفندقي وغرف العمليات والأقسام الداخلية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتجهيز الجناح الفندقي بالأثاث والمفروشات اللازمة للإقامة عقب إجراء العمليات.

وزار كلية الذكاء الاصطناعي لمتابعة فعاليات التدريب على منصة التعلم الإلكتروني Thinqi عن بعد باستخدام برنامج Microsoft teams وتأتى هذه الدورة التدريبية في ضوء توقيع اتفاقية نظام إدارة التعلم Thinqi بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري لصالح الجامعات المصرية مع مسئولي تشغيل النظام بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفي.

وناقش رئيس الجامعة جدول أعمال المجلس، وعرض الدكتور أحمد القاصد موضوعات قطاع الدراسات العليا والبحوث، وعرضت الدكتورة نانسى أسعد موضوعات قطاع التعليم والطلاب.