رئيس جامعة الأقصر يفتتح مركز اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة..صور

الأقصر - أحمد مرعى

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ظهر اليوم الثلاثاء، مركز اختبارات القدرات، ويضم مركز اختبارات الفنون الجميلة 250 جهازا، وبه غرفة تحكم مصممة وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، وهو أحد 4 مراكز تم انشاؤها في الجامعة تضم 1000 جهاز بكليات حاسبات ومعلومات وطب وسياحة وفنادق وفنون جميلة.

كانت قد شهدت مدينة طيبة شمالي محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جامعة الأقصر فى الـ100 فدان بمدينة طيبة، الأسبوع المقبل، بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ضمن المشروعات الجامعية الجديدة بمدينة طيبة الجديدة.

وتفقد خلال الأيام الماضية رئيس الجامعة، مساحة ال100 فدان، مع مهندسي ومسؤولي الشركة المنفذة، لتحديد موقع وضع حجر الأساس وتحديد نقاط وحدود المساحة الكلية، والمداخل والمخارج والبوابات والشوارع والطرق الرئيسية، والتي ستبدأ بها أعمال الإنشاءات لجامعة الأقصر الجديدة، وذلك عقب وضع حجر الأساس للمشروع الأسبوع المقبل مباشرة، حيث رافقه بالجولات جمال سيد أحمد، أمين عام الجامعة، كما تابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الإنشائي الجديد لكلية الطب، والذي سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل أيضا، كما تفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية والتي وصلت لمراحل قياسية.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن أعمال الإنشاءات الداخلية بالكليتين انتهت، يتبقى بعض أعمال التشطيبات فى الواجهات الخارجية، مضيفا أن الجامعة بصدد افتتاح الكليتين، وذلك عقب معاينة اللجان الفنية للوزارة للتأكد من صلاحية الكليتين لبدء الدراسة بهما العام الجامعي المقبل، مؤكدا حرص الجامعة على الانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة في سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، لبدء العام الدراسي في مناخ تعليمي مهيأ لأبنائنا الطلاب.

يشار إلى أن كلية العلوم تضم ملعب متعدد الأغراض وعدة معامل منها؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، ومكاتب إدارية وقاعات التدريس، فيما تضم كلية التربية قاعة السيمنار ومعملي الكيمياء العضوية وغير العضوية، ومدرج وقاعات للتدريس ومكاتب إدارية، ومعلب متعدد الأغراض، وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد وافق في وقت سابق، إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.





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جانب-من-افتتاح-مركز-اختبارات-القدرات-بكلية-الفنون-الجميلة-(3)



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مركز-اختبارات-القدرات-بكلية-الفنون-الجميلة-(1)



مركز-اختبارات-القدرات-بكلية-الفنون-الجميلة-(2)



مركز-اختبارات-القدرات-بكلية-الفنون-الجميلة-(3)



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