رئيس الوزراء يتابع جهود جامعة النيل في خدمة النشر الدولى ودعم البحث العلمى بمصر

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بعمل وزير الصحة؛ لمتابعة جهود جامعة النيل الأهلية في خدمة النشر الدولي ودعم مسيرة البحث العلمي في مصر، وذلك بحضور الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن جامعة النيل هي بالأساس جامعة بحثية أهلية لا تهدف إلى الربح، وقد شهدت مسيرة الجامعة تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية على طريق تحقيق أهدافها المتنامية ورسالتها في خدمة المجتمع، ولا سيما أن الجامعة نشأت لتكون جامعة رائدة في المجالات التكنولوجية المتقدمة والتي تسهم في دعم الصناعة ونمو الاقتصاد المصري، وترسيخ مبادئ المعرفة والعلم كأساس لنمو المجتمع.

وفي هذا الإطار، سلط الدكتور خالد عبد الغفار الضوء على بعض أحدث الإحصائيات المتعلقة بنشاط الجامعة، مشيرا إلى أنها تضم 5 كليات، و4 مراكز بحثية، كما تضم مركزين لتطوير الصناعة، و6 حاضنات تكنولوجية متخصصة، ويبلغ عدد طلاب البكالوريوس 3280 طالبا وطالبة، كما يصل عدد طلاب الدراسات العليا إلى 310 طلاب، و125 باحثا، مشيرا أيضا إلى أن عدد الشركات المحتضنة 60 شركة.

كما تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن محور الابتكار وريادة الأعمال في جامعة النيل الأهلية ( رواد النيل)، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها تعد مبادرة وطنية ممولة من البنك المركزي المصري، وتنفذها الجامعة بهدف تعزيز وتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، وذلك بالتعاون مع العديد من البنوك المصرية، والمؤسسات الحكومية والدولية.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى إنجازات الجامعة في إطار منظومة البحث العلمي، فأشار إلى أن جامعة النيل حققت نشرا علميا ملموسا من خلال 1550 بحثا منشورا على المستوى الدولي منذ 2007، كما حققت أعلى معدل زيادة ناتج البحث العلمي لكل عضو هيئة تدريس، وذلك خلال الفترات ( 2007-2010)، و ( 2018 – 2022).

وفيما يتعلق بالتصنيفات العالمية، فنوّه وزير التعليم العالي إلى أن جامعة النيل فازت بالمركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية في النشر الدولي خلال الفترة من 2019 – 2021، كما فازت بالمركز الرابع في التصنيف العالمي على الجامعات الخاصة والأهلية وفقا لتصنيف QS.

من جانبه، أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن جامعة النيل الأهلية تتميز بأنها تجمع ما بين التعلم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وخدمة المجتمع في منظومة فعالة متكاملة قادرة على إمداد المجتمع المصري والإقليمي والعالمي بنتاج من الخريجين المبتكرين والقادرين على التطوير والريادة؛ فلدينا حاليا العديد من الشراكات العالمية، بجانب الجهات المانحة المحلية والدولية، إضافة إلى مجال ريادة الأعمال والابتكار، كما نعمل على التوسع في المراكز البحثية المتخصصة.