رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية - القطرية

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لبحث فرص التعاون، وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية - القطرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، و أيمن سليمان، مدير الصندوق السيادي، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وفي مستهل اللقاء، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بدراسة أطر زيادة التعاون مع الجانب القطري، في عدة مشروعات استثمارية، من خلال طرح عدد من المشروعات الاستثمارية وتبادل الزيارات بشأن بحث الفرص الاستثمارية، والشراكات بين الدولتين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم التشاور مع عدد من المسئولين القطريين بشأن التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات المختلفة، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً بهذا الشأن يتم حالياً، وأن هناك اتجاهاً أيضاً للشراكة الاستثمارية مع مصر في مجالات منها البتروكيماويات، والمشروعات السياحية والعقارية، وهناك تواصل مستمر بهذا الشأن.

فيما أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه سبق عقد لقاء موسع مع رابطة رجال الأعمال القطريين، تم خلاله استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرية والمشروعات الحالية والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة في مصر، ولافتة إلى أن هناك قطاعات محددة للاستثمار يتم التنسيق بشأنها.

من جانبه، أشار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلي ما تلقاه خلال زيارته الترويجية إلي قطر ولقائه برجال الأعمال القطريين من طلبات عدة للاستثمار، لاسيما في مجالات الزراعة، والسياحة، والصحة، وكذا البترول، منوهاً إلي أن هناك تنسيقات تتم حالياً في هذا الشأن، ومن المقرر عقد لقاءات قريباً مع رجال الأعمال القطريين، لبحث تفاصيل المشروعات الاستثمارية المشتركة.