خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2022 من موقع اليوم السابع

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى. ويمكن الحصول على نتيجة الثنوية العامة عبر التسجيل على الرابط. - الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس. ​- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً. ​- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة. ​- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة. ​- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني. - يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالسنبة المئوية. - المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات. وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قد قال فى تصريحات سابقة: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والشائعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للشائعات ولا توجد لديه أى مصداقية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدأ 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.