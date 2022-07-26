"حياة كريمة" تنتهى من تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالحسينية فى الشرقية.. صور

كتب محمد السيد

واصلت المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة" مشروعاتها في محافظة الشرقية، ففي مركز الحسينية استكملت المبادرة الرئاسية متابعة مجموعة من المشاريع ضمن نطاق الوحدة المحلية "سماكين الغرب".

وبنسب إنجاز 100% انتهت "حياة كريمة" من تنفيذ وحدة التضامن الاجتماعي بمنشأة أبو عامر، ومدرسة نجع عبد السلام الابتدائية، والإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ راغب الابتدائية.

ويعد مركز الحسينية واحد من ضمن أكثر من 170 مركزا تم إدراجه بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".



حياة كريمة بالحسينية



















