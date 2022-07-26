"حياة كريمة".. الكشف والعلاج المجانى لـ 553 حالة فى قافلة طبية بقرية أبنود بقنا

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة طبية متعددة التخصصات إلى قرية أبنود بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استمراراً لمشاركتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور يوسف غرباوي، إن نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية قامت بمناظرة 553 حالة، بواقع 60 حالة في تخصص الأمراض الباطنة، 93 حالة رمد، 110 عظام، 50 حالة أنف وأذن وحنجرة، 30 حالة نساء وتوليد، 50 حالة أطفال، 150 جلدية، 10 حالات نفسية وعصبية، حيث تم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجاناً لجميع الحالات.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم تقييم 10 حالات من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الارشاد الى ذويهم نحو افضل طرق المعاملة والمتابعة، كما تضمنت القافلة عقد اللقاءات التوعوية مع اهالي المركز من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الإدمان وتوزيع المطبوعات والملصقات.



