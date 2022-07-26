حملة لإزالة التعديات والمخالفات من ميادين وشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع العامة، واستهدفت الحملة عدة مناطق من بينها مدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، والهرم، والطالبية.

أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة 108 مخالفة تعد وإشغال طريق خاصة بكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين، وإعلانات بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها