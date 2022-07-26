حكاية أطول برج مراقبة لتأمين المصطافين على شاطئ رأس البر.. صور

دمياط-معتز الشربينى

يتميز شاطئ رأس البر بأطول برج مراقبة أمام مقر إدارة الشاطئ بشارع 63، وهى منطقة استراتيجية لها موقع متميز يتوسط شاطئ البلاج.

وتم تزويد البرج بمنظار مكبر لكشف الشاطئ الذى تبلغ مساحته حوالى 4 كيلومترات بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويد الشاطئ بشبكة اتصالات لاسلكية للربط بين أبراج الإنقاذ والبحارة وفريق الإنقاذ المنتشرين بطول الشاطئ ومراكب الانقاذ التى تعمل على مسح الشاطىء .

ويرجع إنشاء البرج إلى عام 2017، ويعتلى البرج شخص مكلف بمتابعة الشاطئ باستخدام منظار مكبر ليكشف الشاطىء بطوله وعرضه ومتابعة حالة البحر، بالإضافة إلى كشف مراكب الإنقاذ وتواجد البحارة وفريق الإنقاذ في الأماكن المخصصة لهم على طول الشاطئ.

الشاطئ مزود بـ33 برج إنقاذ، و130 منقذ موزعين على الأبراج بطول الشاطئ الذي يبلغ 4 كيلو مترات بالإضافة إلى وجود معدات وأجهزة إنقاذ و6 لانشات، وفريق إنقاذ مجهز للعمل، فرق الإنقاذ تعمل منذ بداية ضوء الشمس وحتى وقت الغروب بنظام الورديات، وذلك لتأمين شاطىء البلاج وحماية رواد المصطفين من الغرق وتوفير كافة سبل الأمان والراحة لهم.

شاطئ رأس البر

مراكب الإنقاذ



برج مراقبة برج مراقبة



ادارة الشاطئ ادارة الشاطئ



شاطئ رأس البر شاطئ رأس البر