اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:39 م
أكرم القصاص
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حجز 3 أشخاص لتعريض حياة الآخرين للخطر بشوارع الإسكندرية لاستعراضهما القوة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:46 م
حجز 3 أشخاص لتعريض حياة الآخرين للخطر بشوارع الإسكندرية لاستعراضهما القوة كلابش - أرشيفية
الاسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سائق وأثنين آخرين علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتعريض حياتهم والأخرين للخطر بعد قيامهما بقيادة توك توك برعونه والاسعتراض به بالطريق العام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الدرجات البخارية "التوك توك"، والتحفظ علي المقطع الفيديو للفحص.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط المباحث يفيد برصد مقطع فيديو يظهر خلاله 3 أشخاص أثناء استقلالهم توك توك ويسير برعونة معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر بطريق المحمودية.
 
علي الفور تم تحديدهم والقي القبض علي قائد مركبة "التوك توك" المشار إليها ومرافقيه شخصين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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