حجز المتهمين بابتزاز سيدة بصور مخلة فى مدينة 6 أكتوبر على ذمة تحريات المباحث

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بـ6 أكتوبر، حجز زوجين على ذمة تحريات المباحث في واقعة اتهامهما بتصوير صديقة المتهمة في أوضاع مخلة لابتزازها، وكلفت النيابة الجهات الفنية بفحص الفيديوهات وإعداد تقرير فنى عن مدى صحتها من عدمه.

اعترف المتهمان في تحقيقات النيابة باستدراج المجني عليها إلى شقتهما، للانتقام منها، بسبب عرضها المتهمة على راغبي المتعة، والحصول على مبالغ مالية، وادعاء تشاجرهما، واتصال المتهم بصديقتها المجني عليها، لاصطحابها بواسطة سيارة أوبر، ثم تهديدها، وتصويرها في أوضاع مخلة لتهديدها بالصور.

تضمنت اعترافات المتهمين تصويرهم المجني عليها في أوضاع مخلة، واستلائهما على متعلقاتها، وسمحا لها بالانصراف، وهدداها بنشر الصور حال إبلاغها قسم الشرطة.

وكانت قد تقدمت ربة منزل ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه صاحبة محل كوافير وزوجها بتصويرها في أوضاع مخلة بمدينة 6 أكتوبر، وذكرت المجني عليها أن المتهمين استدرجاها إلى شقتهما بمدينة 6 أكتوبر، بحجة تشاجرهما، نتيجة خلافات زوجية، وصورها المتهم في أوضاع مخلة واستولى على متعلقاتها.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليها، لتورطها في جلب الراغبين في ممارسة الرذيلة للمتهمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين ،وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.