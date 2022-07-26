حبس عاطل ضبط وبحوزته 16 قطعة حشيش قبل ترويجهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر كريم حشيش وكيل النيابة العامة بمنوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة،وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والرائد مصطفى البش معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بقرية برهيم، وبحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.