اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:22 ص
أكرم القصاص
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جولة إفريقية للرئيس الفرنسي تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:00 ص
جولة إفريقية للرئيس الفرنسي تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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بدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جولة تشمل ثلاث دول بغرب أفريقيا: (الكاميرون، بنين، غينيا بيساو)، في أول رحلة إلى أفريقيا خلال فترة ولايته الجديدة.


وقال مسئول من الرئاسة الفرنسية - طلب عدم الكشف عن هويته حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين إن الجولة "ستظهر التزام الرئيس في عملية تجديد العلاقات مع القارة الأفريقية مجددًا"، مضيفًا أنها ستكون إشارة على أن القارة الأفريقية لها "أولوية سياسية" لرئاسته.


ويبدأ ماكرون جولته خلال الفترة بين 25 و28 الشهر الجاري لتبدأ بالكاميرون قبل التحرك إلى بنين وبعد ذلك في النهاية إلى غينيا بيساو، وسيتصدر جدول أعماله خلال المحادثات قضايا إمداد الغذاء، كما أن موضوع الأمن سيلوح في الأفق أيضًا حيث تستعد فرنسا لإكمال انسحابها من مالي خلال العام الجاري.


فرنسا

إيمانويل ماكرون

الكاميرون

بنين

غينيا بيساو



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