جنوح مركب سياحى بالأقصر بسبب تعطل أجهزة التحكم دون خسائر بشرية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت إحدي المراسي السياحية بمدينة الأقصر، عطل بأحد اجهزة التحكم في مركب سياحية أثناء عملية الرسو، مما أدي إلى جنوح الباخرة واصطدامها ببرطوم الكوبري الموصل للمراكب الشراعية وإحداث تلفيات بإحدى المراكب الشراعية الراسية، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وذلك أمام أحد الفنادق بكورنيش النيل.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغا من شرطة المسطحات يفيد باصطدام مركب سياحية بمركب شراعي وكذلك الاصطدام ببرطوم الكوبري الموصل للمراكب الشراعية، واحداث بعض التلفيات، أثناء رسو الباخرة قادمة من أسوان، بسبب عطل في أحد اجهزة التحكم بالباخرة أدى إلى فقدان قائدها على السيطرة، ولم تفلح محاولات ايقاف الباخرة حتى مع إنزال الهلب في المياه، وتمت السيطرة على الباخرة وتوقفها.

وأكد شهود العيان بمنطقة الحادث، إن مهارة وكفاءة رئيس الباخرة السياحية في التحكم والسيطرة عليها، من خلال توجيه مقدمة الباخرة ناحية الغرب، أدى إلى تقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح. وحررت شرطة المسطحات محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.