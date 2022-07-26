جنايات المنصورة تنظر اليوم قضية التعدى على فتاة أجا بالدقهلية

فريق المحافظات

تنظر الدائرة العاشرة بمحكمة النقض جنح بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بالتعدى على فتاة الدقهلية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أمل فتاة الدقهلية، وذلك للنظر في نسب الطفلة، التي ادعت فيها المجني عليها بنسبها للمتهم، بعد تعديه عليها، حيث كانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة، تحديد جلسة اليوم، لحضور المجني عليها والمتهم بشخصيهما، لنظر الموضوع وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم بعد تغيبه لـ 3 جلسات متتالية.



كان المحامي السيد بدرة دفاع أمل المعروفة إعلاميًا بفتاة الدقهلية ، قد تقدم بمذكرة دفاع عن موكلته بصفتها مجني عليها، ضد محمد.خ.ع، بصفته متهم في الطعن رقم 7949 لسنة 12 ق جنح النقض بالدائرة العاشرة.







