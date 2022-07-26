جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمدير شركة تعدى على طفلة بالقوة

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا على مدير شركة لمستلزمات الخياطة، بتهمة التعدى على طفلة تعمل لديه بالقوة.



وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏سعيد ‏السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، وذلك في القضية رقم 147 لسنة 2022 قسم ‏أول المنصورة، والمقيدة برقم 86 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

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وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال «أحمد م. م. »، 28 سنة، محبوس - مدير شركة خاصة لمستلزمات الخياطة، مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة للمحاكمة الجنائية، لأنه بتاريخ 27/12/2021 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وحال كونها خادمة بالأجر لدى المتهم.



وأضاف القرار، أن المتهم تعدى على الطفلة المجني عليها «س. ع. ا.» ، 17 عام، بالقوة والتهديد، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.



وأكدت المجني عليها في أقوالها في التحقيقات، أنها وإبان فترة عملها لدي المتهم بأجر وذلك بالشركة الخاصة به، استغل حداثة سنها وضعف بنيانها حال تواجدها به، وقام بإحكام قبضته وقام بالتعدى عليها .