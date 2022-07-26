جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على خطوط مصر للطيران اشتبه خالد حسام الدين مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية نظرا لارتباكه وكثرة تردده .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبة مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم مدير ادارة الحركة والمشرف على الخط الأخضر، قام بتكليف روضة طارق عبد الدايم مأمور الجمرك المعين بالعمل بالخط الاخضر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 شريط بكل منها 10 أقراص بإجمالى 200 قرص tramal long 200 m المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 95 لسنة 2022 ضد الراكب .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.