جامعة المستقبل تحصل على المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية فى تصنيف QS العالمى

ـ الجامعة احتلت مركز متقدم فى تصنيف الجامعات العربية بفضل كفاءة أعضاء هيئة التدريس والمناهج العلمية الحديثة

أصدرت مؤسسة QS Quacquarelli Symonds العالمية، تصنيفها للجامعات على مستوى العالم للعام 2023، وذلك خلال قمة EduData Summit، فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد واحدًا من أهم التقارير التى يعتد بها عالميًا فى هذا المجال.

وقد شمل التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة من أكثر من 31 ألف جامعة على مستوى العالم فى أكثر من 238 دولة.

وبرز اسم جامعة المستقبل فى التقرير كواحدة من أهم الجامعات المصرية، حيث احتلت المركز 1001على مستوى جامعات العالم، وبذلك اقتنصت المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز الرابع على الجامعات المصرية عمومًا، لتتصدر موقعاً مهماً بين الجامعات العالمية لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية وخدمة المجتمع، حيث شمل التقرير جامعة MIT الأمريكية فى المركز الأول فى هذا التصنيف، يليها جامعة كامبريدج البريطانية، وفى الترتيب الثالث جاءت جامعة ستانفورد الأمريكية، والرابع جاءت جامعة أوكسفورد البريطانية، وحصلت جامعة هارفارد الأمريكية على المركز الخامس،

وفى تصنيف عام 2022 للمنطقة العربية حصلت جامعة المستقبل على مركز متقدم على مستوى الوطن العربى QS University Ranking Arab Region 2022، متصدرة المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، والمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية عموماً، والمركز 51 على مستوى الوطن العربى.

وقد أصدرت مؤسسة التايمز البريطانية تصنيف Times Higher Education Impact Ranking 2022، حيث حصلت جامعة المستقبل على المركز 601 فى التصنيف العام، والمركز 101 على مستوى العالم فى هدف Quality Education والذى ضم أكثر من 1400 جامعة على مستوى العالم من أصل أكثر من 31 ألف جامعة فى العالم.

وهى معايير الأداء العالمية التى تقيّم الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وقد تم إصدار تصنيف 2022 Institution Ranking Scimago، الذى احتلت فيه جامعة المستقبل المركز 712 على مستوى العالم، فيما حصلت جامعة هارفارد على المركز الأول. ويعتمد هذا التصنيف على ثلاثة عوامل فى مقدمتها البحث العلمي، والاستشهادات والتعاون العلمي، والموقع الإلكترونى للمؤسسة، علاوة على قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث المتوفرة فى قاعدة بيانات Scopus، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية، وكذلك معدل الاقتباس، وعدد الأبحاث المنشورة دوليًا مقارنة بعدد الباحثين، وبراءة اختراع.

وتعد هذه التصنيفات وترتيب جامعة المستقبل المتقدم على كل المستويات فيها على المستوى الإقليمى والدولي، مؤشرًا على ما تقدمه الجامعة من أبحاث وخدمات تعليمية على مستوى عالمي، يتوافق مع أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ووفق خطط وبرامج مدروسة، بالاعتماد على نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات المختلفة، حيث تتميز بعدد من الكليات والبرامج المتنوعة التى تلائم احتياجات سوق العمل المتنوعة، وذلك فى كليات الصيدلة، وطب الفم والأسنان، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.