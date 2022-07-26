جامعة السادات تكرم الدفعة الثانية لخريجى كلية الصيدلة فى المنوفية

نظمت اليوم كلية الصيدلة جامعة السادات الحكومية بمحافظة المنوفية، حفل تخرج الدفعة الثانية، بحضور الدكتور خالد أبو زيد محمد عميد كلية الصيدلة جامعة السادات بمحافظة المنوفية، والدكتورمحمد عبد الخالق، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور خالد أبو زيد محمد عميد كلية الصيدلة جامعة السادات بمحافظة المنوفية، بأن جامعة مدينة السادات تعد سباقة في تبني الرؤى التى تساهم فى تطوير العملية التعليمية بشقيها الأكاديمي والبحثي نحو تطويع التكنولوجيا الحديثة بما يتماشى مع مناهجها وما يتطلبه سوق العمل في آن واحد.

وأوضح فى كلمته بأن الكلية هى أحدى كليات جامعة مدينة السادات، التى تأسست فى أواخر عام عام 2016.

وأكد عميد الكلية أن الكلية تمنح عدد من البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس وهى بر نامح بكالوريوس الصيدلة، نظام الخمس سنوات، برنامح الفارم دي بنظام الساعات المعتمدة ومدة الدراسة به خمس سنوات دراسية بالأضافة إلى سنة (تدريب) تشمل تدريب ميداني بمجالات العمل الصيدلى المختلفة، برنامج صيدلة إكلينيكية وهو برنامج خاص بمصروفات ومدة الدراسة به خمس سنوات دراسية وسنة ( تدريب) وتشمل تدريب داخل المستشفيات التى تطبيق الممارسة الصيدلية الإكلينيكية، وتخصص دورة واحدة للتدريب فى المجال الدوائية، وتم صدور القرار الوزارى بلائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتشمل برامج عديدة متميزة للدكتوراه والماجستير والدبلومات ودرجة دكتور الصيدلة وقد بدأت الدراسة فعليا ببعض تلك البرامج خلال العام الجامعى 2021-2022الكلية ثمانية أقسام علمية وهي قسم الكيمياء العضوية والدوائية،قسم الصيدلانيات ، قسم الأدوية والسموم،قسم الصيدلة الاكلينيكية، قسم العقاقير، قسم الكيمياء التحليلية، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة قسم الكيمياء الحيوية.

وأكد عميد الكلية أن الكلية حرصت على مواكبة التعليم الالكترونى والتعليم الهجين الذى يستند على التعليم عن بعد و التعليم وجها لوجه خاصة في ظل جانحة كورونا حيث قامت الكلية بتقديم جميع الخدمات التعليمية في جو من الاجراءات الاحترازية خلال الدروس العملية و الامتحانات النظرية، وتلتزمكلية بمعايير الجودة فى جميع برامجها التدريسية والأنشطة التعليمية والطلابية، كما تلتزم الكلية بمعايير الحوكمة والشفافية فى عملها الإدارى فى جو يسوده التعاون والعمل كأسرة واحدة.

وأشار بأن رسالة الكلية الالتزام بإعداد خريج متميز قادر على المنافسة والابتكار وإنتاج أبحاث علمية وتطبيقية مبتكرة فى مجال الأدوية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وأضاف أن دفعة هذا العام 98 طالب وطالب، حصل منهم إمتياز36 طالب وطالبة، جيد جدا 28طالب وطالبة ،جيد 75 طالب وطالبة وتعد تلك الدفعة الثانية لكلية الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة السادات بمحافظة المنوفية.



جامعة السادات تكرم الدفعة الثانية لخريجى كلية الصيدلة



حفل تخرج الدفعة الثانية لطلاب كلية الصيدلة (1)



حفل تخرج الدفعة الثانية لطلاب كلية الصيدلة (2)



حفل تخرج الدفعة الثانية لطلاب كلية الصيدلة (3)