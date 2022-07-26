جامعة الأقصر تضع حجر أساس مشروع الـ"100 فدان" بطيبة اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت جامعة الأقصر، من كافة استعداداتها لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جامعة الأقصر فى الـ100 فدان بمدينة طيبة، اليوم الثلاثاء، حيث يتابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المشروعات الجامعية الجديدة بمدينة طيبة الجديدة، وذلك تمهيداً لوضع حجر الأساس للمشروع الأكبر للجامعة خلال الأيام المقبلة.

ويقول الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، وضع حجر أساس 100 فدان لمقر الجامعة الجديد بمدينة طيبة، ووضع حجر أساس 5 فدان لمقر المستشفى الجامعى بمدينة طيبة أيضاً، كما يتم خلال الفعاليات افتتاح مباني كلية العلوم الجديدة، وكلية التربية الجديدة، وتم تفقد مبنى كلية الطب الجديدة قبل افتتاحها الفترة المقبلة.

وتفقد خلال الأيام الماضية رئيس الجامعة، مساحة الـ100 فدان، مع مهندسي ومسئولي الشركة المنفذة، لتحديد موقع وضع حجر الأساس وتحديد نقاط وحدود المساحة الكلية، والمداخل والمخارج والبوابات والشوارع والطرق الرئيسية، والتي ستبدأ بها أعمال الإنشاءات لجامعة الأقصر الجديدة، وذلك عقب وضع حجر الأساس للمشروع الأسبوع المقبل مباشرة، حيث رافقه بالجولات جمال سيد أحمد، أمين عام الجامعة، كما تابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الإنشائي الجديد لكلية الطب، والذي سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل أيضا، كما تفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية والتي وصلت لمراحل قياسية.

وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد محجوب، أن أعمال الإنشاءات الداخلية بالكليتين التربية والعلوم انتهت، وتم إنهاء بعض أعمال التشطيبات فى الواجهات الخارجية، مضيفا أن الجامعة بصدد افتتاح الكليتين، وذلك عقب معاينة اللجان الفنية للوزارة للتأكد من صلاحية الكليتين لبدء الدراسة بها العام الجامعي المقبل، مؤكدا حرص الجامعة على الانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة في سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، لبدء العام الدراسي في مناخ تعليمي مهيأ لأبنائنا الطلاب.

يشار إلى أن كلية العلوم تضم ملعب متعدد الأغراض وعدة معامل منها؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، ومكاتب إدارية وقاعات التدريس، فيما تضم كلية التربية قاعة السيمنار ومعملي الكيمياء العضوية وغير العضوية، ومدرج وقاعات للتدريس ومكاتب إدارية، ومعلب متعدد الأغراض، وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد وافق في وقت سابق، إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.