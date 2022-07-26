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تنسيق الجامعات 2022.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبارات القدرات بإعلام القاهرة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:52 ص
تنسيق الجامعات 2022.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبارات القدرات بإعلام القاهرة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
كتب محمد صبحى

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انطلقت قبل قليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك فى أول أيام انطلاق الاختبارات، بحسب الجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق.
 
وأجرت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة جولة تفقدية على لجان أداء اختبارات الثانوية العامة وشددت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية داخل اللجان للوقاية من فيروس كورونا حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة الطبية.
 
واكدت عميد كلية الإعلام أن الكلية للسنة الرابعة تنظم اختبارات القدرات لقياس مهارات الطالب المعرفية والمعلومات العامة واختبار فى اللغة العربية والإنجليزية ، مشيرة إلى أن النتائج تظهر يوميا والنجاح من 60%.
 
 

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