تفاصيل افتتاح محافظ الأقصر ورئيس الجامعة لمبانى كليات الطب والتربية والعلوم الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، مبان كليتي العلوم والتربية بعد إعادة تأهيلهما، والمبنى الجديد لكلية الطب بمدينة طيبة شمال الأقصر، والمقرر دخوله الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد، وذلك في خطوة جديدة نحو التوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر، حيث جاء الإفتتاح بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، ولفيف من القيادات الجامعية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية.

وأعرب رئيس الجامعة خلال الافتتاحات، عن سعادته بإنضمام كليات جديدة لعائلة الجامعة، مؤكداً أن افتتاح كليات جديدة يأتي في ضوء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة في التوسع في إنشاءاتها لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، في ظل حرص إدارة الجامعة على مواكبة متطلبات واحتياجات التعليم العالي من تنوع في التخصصات ومجالات البرامج التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد افتتاح كلية الطب ودخولها الخدمة، وسيعقبها دخول كليتي التربية والعلوم.

وأشار رئيس الجامعة إلى انضمام كليات جديدة لاحقًا إلى قائمة الكليات بجامعة الأقصر منها كلية الزراعة وكلية طب الأسنان وكلية التمريض، والهندسة، لافتًا إلى أهمية تحقيق التوازن فى إنشاء كليات تحقق الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي واستغلال المقومات والبيئية والزراعية والسياحية لمواكبة ما يتم على أرض المحافظة من مشروعات قومية كبرى يجرى تنفيذها، تطمح الدولة المصرية من خلالها إلى صنع نهضة مستقبلية شاملة بكافة أرجاء الوطن.

ويقوم على تنفيذ الإنشاءات الجديدة بجامعة الأقصر كل من؛ الهيئة القومية للانتاج الحربي، شركة شبرا للصناعات الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع مصنع صقر، مصنع الطائرات، والمخابرات العامة - شركة وادي، حيث أن كلية العلوم تضم ملعب متعدد الأغراض وعدة معامل منها؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، ومكاتب إدارية وقاعات التدريس، فيما تضم كلية التربية قاعة السيمنار ومعملي الكيمياء العضوية وغير العضوية، ومدرج وقاعات للتدريس ومكاتب إدارية، ومعلب متعدد الأغراض.

ويتكون مبنى كلية الطب الجديد من ثلاثة طوابق، ويضم ثلاثة مدرجات بطاقة استيعابية لعدد 450 طالبًا، وهو مصمم وفقًا للهوية البصرية لمحافظة الأقصر، ويشتمل على معمل الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 250 جهازاً، وكان المجلس الاعلى للجامعات، قد وافق في وقت سابق، إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.



إفتتاح محافظ الأقصر ورئيس الجامعة لمبانى كليات الطب والتربية والعلوم



إفتتاح محافظ الأقصر ورئيس الجامعة لمبانى كليات الطب والتربية والعلوم



إفتتاح محافظ الأقصر ورئيس الجامعة لمبانى كليات الطب والتربية والعلوم



إفتتاح محافظ الأقصر ورئيس الجامعة لمبانى كليات الطب والتربية والعلوم



إفتتاح محافظ الأقصر ورئيس الجامعة لمبانى كليات الطب والتربية والعلوم



إفتتاح محافظ الأقصر ورئيس الجامعة لمبانى كليات الطب والتربية والعلوم