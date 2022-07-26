تعرف على الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرا فى مصر عام 2021

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط الأجر الأسبوعى لأهم الأنشطة الاقتصادية فى مصر خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

2087 جنيهًا لنشاط الاتصالات والمعلومات، مقابل 1595 جنيهًا عام 2020.

1929 جنيهًا لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، مقابل 1726 جنيهًا عام 2020.

1896 جنيهًا لنشاط امدادات الكهرباء والغاز، مقابل 2059 جنيهًا عام 2020.

وسجل متوسط الأجر الأسبوعى 942 جنيهًا للعاملين فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، و1881 جنيهًا فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1834 جنيهًا عام 2020 بنسبة زيادة 2.6%.، و911 جنيهًا فى القطاع الخاص، مقابل 885 جنيها عام 2020 بنسبة زيادة 2.9%، و981 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 940 جنيهًا عام 2020.