اليوم السابع
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تعرف على أعمال التطوير الشامل بمسار العائلة المقدسة بجبل الطير في المنيا

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:00 ص
تعرف على أعمال التطوير الشامل بمسار العائلة المقدسة بجبل الطير في المنيا منطقة جبل الطير - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع عددا من المعلومات حول أعمال التطوير الذى شهدته منطقة جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتحديدا مسار العائلة المقدسة، والتى شهدت الكثير من الأعمال بعد وضعها على خريطة الحج، والذى سيتم افتتاحه اليوم الثلاثاء بحضور وزيرى التنمية المحلية والسياحة والآثار، كما سيتم افتتاح المرحلة الرابعة من كورنيش النيل بالمحافظة. 
 
وتتمثل أعمال التطوير فيما يلي..
 
1-إنشاء 2 مدخل ولاند اسكيب 
2-رفع كفاءة الاستراحة السياحية 
3-دهان واجهات المقابر على جانبى الطريق 
4-رصف الطريق من الصحراوى الشرقى للكنيسة الأثرية 
5-أعمال تشجير وإنارة وتركيب لوحات إرشادية 
6-إنشاء طريق من الاستراحة للكنيسة الأثرية بالبازرات بطول 175مترا مع تشجير وانارة 
7-رفع كفاءة وتطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل. 

 


مسار العائلة المقدسة

جبل الطير

هيئة السياحة والاثار

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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