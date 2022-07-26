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تعرف على أسعار الأسماك اليوم.. البلطى رقم 1 من 27 إلى 35 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك اليوم.. البلطى رقم 1 من 27 إلى 35 جنيها للكيلو أسماك - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء 26-7-2022 استقرارًا ملحوظً، حيث تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 من 27 إلى 35 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر 24 إلى 26 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 75 إلى 105 جنيهات.

 

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

 

وبلغت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

 

وسجل سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.


أسعار الأسماك

سمك البياض

البلطى

اخبار الاقتصاد



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