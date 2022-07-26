ترامب يعود إلى واشنطن لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

يعود الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى واشنطن، الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض، فى ظل قضية اقتحام الكونجرس، وسيلقى خطابا أما مؤتمر للمحافظين.

وقالت قناة ABC News، إن عودة ترامب فى مؤتمر ينعقد على مدار يومين ينظمه معهد سياسة أمريكا أولا، والذى تم تأسيسه عندما تولى الحكم، تأتى فى ظل استكشافه لآفاق ترشحه فى انتخابات الرئاسة لعام 2024، وفى ظل التحقيق الذى يجريه الكونجرس فى تصرفاته أثناء اقتحام مبنى الكابيتول فى يناير 2021، والذى أدى إلى مساءلته الثانية التاريخية.

ومن بين المتحدثين أيضا فى المؤتمر زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين مكارثى والنائب ستيف سكاليس والسيناتور ليندسى جراهام والسيناتور مايك لى ومساعدة البيت الأبيض السابقة كيليانى كونواى، ونيوت جنجريتش الجمهورى البارز، وجميعهم من الذين هاجموا لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس ونائبة رئيس اللجنة الجمهورية ليز تشينى.

ومع تعهد تشينى لان تعقد اللجنة مزيد من الجلسات فى الخريف، وقولها إن السد قد بدأ فى التصدع، فإن اللجنة تدرس ما إذا كانت سترسل إحالة جنائية إلى وزارة العدل الأمريكية.

ورغم أن هذه الإحالة ليت مطلوبة لتوجه السلطات الفيدرالية اتهامات لترامب نفسه أو تضمن القيام بهذه الخط، إلا أن الجلسات العلنية التى حددت خطة ترامب المكونة من بعض نقاط لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 قد أدت إلى تكثيف الضغط على وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند لإقامة دعوى جنائية فيدرالية ضد ترامب، والتي لو حدثت ستكون الأولى فى التاريخ الأمريكي بحق رئيس سابق.

ويواجه ترامب بالفعل تحقيقا مدنيا فى نيويورك من قبل المدعى العام للولاية ليتشيا جيمس فيما يتعلق بالممارسات التجارية للمؤسسة العقارية التى تتملكها عائلته.