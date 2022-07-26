تخصيص أتوبيس لوحدة السكان لزيارة مستشفى سرطان الكبار والأطفال لدعم المرضى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وافق المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تخصيص أتوبيس تحت إشراف وحدة السكان بديوان عام المحافظة، للقيام بزيارات لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان، ومستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، وذلك بناء على طلب مدير وحدة السكان لدعم المرضى نفسياً.

ومن المقرر أن تقوم وحدة السكان بالتنسيق والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأفراد الذين يرغبون في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال والكبار من مرضى الأورام، وتم تقديم الشكر إلى المسؤولين لحرصهم على تذليل كافة العقبات وتبادل الزيارات للمرضى، وذلك في إطار الحرص على زيارة مرضى مستشفى شفاء الأورمان وكذلك شفاء الأورمان للأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والتواصل مع المرضى وأسرهم.

وفى نفس السياق بادر مجموعة من الشباب بمحافظة الأقصر بتقديم باقات من الزهور والهدايا التذكارية للأطفال من مرضى الأورام الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى علاج سرطان الأطفال فى مدينة طيبة، حيث أكد الشباب أنهم نظموا هذه المبادرة في سبيل إسعاد الأطفال محاربي السرطان، تحت شعار ارسم ضحكة، معربين عن سعادتهم بفرحة الأطفال بالهدايا والألعاب.

وأشار الوفد الشبابي إلى أن أية مبادرات إنسانية إيجابية تنعكس على الحالة الصحية والمعنوية للمرضى، مؤكدين أن أطفال الأورام يستحقون كل لحظة سعيدة في الحياة كي يستكملوا مقاومتهم وتحديهم لهذا المرض حتى يمكنهم الانتصار عليه، وأكد الشباب على مواصلة مبادراتهم ودعمهم للمستشفى ولكافة مرضى الأورام، والتقطوا الصور التذكارية مع الأطفال وسط حالة من البهجة.