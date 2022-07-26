تحصين 18491 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و حُمَّى الوادي المتصدع بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة منها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتحصين 19491 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حيث تم تطعيم 9476 من الأبقار، 1650 جاموس، 496 من الأغنام، 685 من الماعز، علاوة على تطعيم 6184 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع حيث تم تطعيم 5152 من الأبقار، 791 من الجاموس، 166 من الأغنام، 75 من الماعز و ذلك خلال الأسبوع الأول و الثاني من الحملة.

ومن جانبه صرح الدكتورحامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية أن المديرية قامت بعمل ندوات إرشادية للحملة و التي تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل و الحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الذباب و البعوض والحشرات الطائرة.



جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان أعلن عن بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و ذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة و البالغ عددها 39 وحدة بيطرية.







جانب من التحصين (1)



جانب من التحصين (2)



جانب من التحصين (3)



