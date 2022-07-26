تحرير 335 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة على مدار يومين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفيةعدة حملات تموينية مفاجئة علي مدار يومين، أسفرت عن تحرير 335 محضر تمويني تنوع ما بين 138 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و197 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى.

يأتى ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.