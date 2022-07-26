بوتين يبحث أوضاع وكالة الفضاء الروسية مع مديرها الجديد

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المدير الجديد لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، أوضاع الوكالة الروسية والقضايا المرتبطة بعملها.

وقال بوتين - خلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء - "لست بحاجة إلى إخباركم أي شيء عن صناعة الصواريخ والفضاء، فأنتم، يوري بوريسوف، بصفتك نائبا لرئيس الوزراء، أشرفت على هذا المجال من النشاط من خلال الحكومة، وتعرف مزايانا التنافسية والقضايا التي تتطلب اهتماما خاصا".

ومن جانبه، شكر بوريسوف الرئيس بوتين على تعيينه في هذا المنصب الرفيع، مشيرا إلى أن هذا التعيين هو شرف عظيم والتزام إضافي بالنسبة له، منوها بالمهام الرئيسية لعمله الجديد.

وقال بوريسوف - بهذا الشأن - "إن صناعة الفضاء في وضع صعب، وأرى أن مهمتي الرئيسية، جنبا إلى جنب مع زملائي، ليست التراجع، ولكن رفع المستوى وقبل كل شيء تزويد الاقتصاد الروسي بخدمات الفضاء اللازمة".

وأكد أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها تجاه الشركاء، لافتا إلى أن بلاده اتخذت قرارا بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.

وأضاف المدير الجديد لـ"روسكوسموس" "في الوقت الحالي يجري العمل على إنشاء محطة فضائية روسية"، مشددا على أن مستقبل رواد الفضاء الروس يجب أن يستند إلى برنامج علمي متوازن ومنهجي بحيث تثري كل رحلة البلاد بالمعرفة في مجال الفضاء.

وكان الرئيس الروسي قد أصدر مرسوما مؤخرا بإعفاء دميتري روجوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وتعيين يوري بوريسوف بدلا عنه.