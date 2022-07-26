بعد استجابة الرئيس السيسى.. نقل الشاب إبراهيم محمود لمستشفى الزقازيق (صور)

الشرقية - فتحية الديب

استقبلت مستشفى جامعة الزقازيق الشاب إبراهيم محمود بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، لإجراء الفحوصات الطبية وعرضه على الأطباء الاستشاريين والمختصين لاتخاذ الإجراءات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج الشاب.

جاء ذلك بعد لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وجه الرئيس السيسى بعلاج الشاب إبراهيم محمود 23 عاما، والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، والذى تعرض لحادث سير منذ عام 2018 خلال فترة دراسته بالجامعة، مما تسبب في إصابته في الوجه والفكين،حيث أدى لصعوبة له في تناول الطعام، مع وجود صعوبة في الرؤية، ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لاستعادة حياته الطبيعية، مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج.

ومن جانبه علق الشاب إبراهيم محمود، على استجابة السيد الرئيس ووجه الشكر للرئيس على سرعة الاستجابة لعلاجه، وعلى كل مايقدمه للشعب مؤكداً أن السيد الرئيس أب لكل المصريين، داعيا الله عز وجل ان يحفظه.





الشاب إبراهيم محمود بمستشفى الزقازيق



الشاب إبراهيم محمود بمستشفى الزقازيق



الشاب بالمستشفى



الشاب بالمستشفى